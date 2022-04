HDE: Verbraucherstimmung fällt infolge des Krieges auf Allzeittief

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung hat sich in Deutschland infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der steigenden Inflation massiv eingetrübt. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sinkt das HDE-Konsumbarometer für den Monat April den fünften Monat in Folge und fällt auf ein neues Allzeittief. Der Wert liegt bei 89,56 Punkten nach 94,50 im März und 94,62 im Februar. Der Krieg und seine wirtschaftlichen Auswirkungen hätten insbesondere die Konjunktur- und Einkommenserwartungen der Verbraucher gedämpft. In den kommenden drei Monaten sind laut HDE daher keine Konsumimpulse zu erwarten.

"Der Einbruch der Verbraucherstimmung zeigt deutlich, dass der private Konsum in den nächsten Wochen stark gedämpft sein wird", erklärte der HDE. Ähnlich wie vor zwei Jahren die Corona-Pandemie sorge auch der Krieg in der Ukraine für schwache Konjunkturerwartungen. "Die befragten Verbraucherinnen und Verbraucher rechnen zudem damit, dass die sich abzeichnende Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Situation auch einen negativen Effekt auf ihre persönliche Einkommenslage haben wird", so der HDE.

Die Einkommenserwartungen sinken im Vergleich zum März auf den zweitniedrigsten Wert seit Berechnung des Konsumbarometers. Daher verschlechtere sich auch die Anschaffungsneigung, die laut HDE auf ein neues Allzeittief fällt. Gleichzeitig planen die Befragten, ihr Sparvolumen zu verringern.

Die steigendende Inflation werde sich auf das Konsum- und Sparverhalten auswirken. Während in den vergangenen Wochen vor allem die Energiepreise deutlich gestiegen seien, erwarteten Verbraucher in den kommenden Monaten zunehmende Preissteigerungen, wie der HDE erklärte. Diese Einschätzung decke sich mit aktuellen Konjunkturprognosen, die im Jahresverlauf ebenfalls mit einem anhaltenden Preisauftrieb rechnen.

Das HDE-Konsumbarometer erscheint monatlich und basiert auf einer Umfrage unter 1.600 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen konsumrelevanten Faktoren. Es bildet nicht das aktuelle Verbraucherverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten.