HDE: Verbraucherstimmung steigt leicht an, bleibt aber verhalten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland verbessert sich nach einer Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) im Oktober etwas. Laut dem aktuellen HDE-Konsumbarometer legt der Index im Vergleich zum Vormonat zu und erreicht mit 95,06 Punkten das Niveau, auf dem er sich zuletzt Anfang 2022 und damit vor Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bewegt hat, wie der Verband mitteilte. In den beiden Vormonaten hatte er noch auf einem Stand von 94,65 Zählern verharrt. Allerdings sei davon auszugehen, dass die grundsätzlich schwache Entwicklung für den Rest des Jahres anhalten werde. Daher könne der private Konsum voraussichtlich erst im nächsten Jahr wieder für Wachstumsimpulse sorgen.

Bei der Anschaffungsneigung hält laut den Angaben der positive Trend der vergangenen Monate an, während die Sparneigung im Gegensatz zu den Vormonaten nachlässt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher verlagerten ihre Ausgaben somit vom Sparen zum Konsum. Daher sei im vierten Quartal dieses Jahres zumindest nicht mit einem Einbruch des privaten Konsums zu rechnen. Auf die weitere konjunkturelle Entwicklung in Deutschland blickten die Verbraucherinnen und Verbraucher pessimistisch. Im Vergleich zum Vormonat trübten sich ihre Konjunkturerwartungen geringfügig ein. Auch ihre eigenen Einkommenserwartungen verringerten sich.

Noch vor einem Jahr sei der Pessimismus unter Verbrauchern zwar stärker ausgeprägt gewesen. Dennoch trage die erwartete verhaltene Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten der Verbraucher dazu bei, dass in diesem Jahr nicht mit einer deutlichen Erholung des privaten Konsums zu rechnen sei. "Der im Vormonat unterbrochene positive Trend bei der Verbraucherstimmung markiert keine Trendwende, wie das aktuelle HDE-Konsumbarometer zeigt", betonte der Verband. Im Oktober setze sich die Aufhellung der Stimmung fort, jedoch nur in kleinen Schritten. Eine Erholung werde voraussichtlich erst im Jahr 2024 einsetzen. "Erst dann wird der private Konsum wieder ein Treiber des gesamtwirtschaftlichen Wachstums in Deutschland sein können", betonte der HDE.