HDE: Verbraucherstimmung trotz Rückkehr zum Aufwärtstrend noch verhalten

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung befindet sich einer Umfrage zufolge im Mai in Deutschland im leichten Aufwind, die Verbraucher dürften aber auch in den kommenden Monaten das Sparen dem Konsum vorziehen. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) verbessert sich die Stimmung ungeachtet der Turbulenzen im Banken- und Finanzsektor Ende März. Allerdings komme sie noch nicht wieder richtig in Schwung und bleibe weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Das HDE-Konsumbarometer steigt im Mai auf 93,77 nach 93,33 im April und liegt damit über dem Niveau aus dem Vorjahresmonat.

"Die Verbraucherinnen und Verbraucher blicken zunehmend optimistischer in die Zukunft. Diese Entwicklung erhöht die Chance auf eine moderate Erholung der Konjunktur in den kommenden Monaten. Aufgrund der verhaltenen Konsumlaune wird der private Konsum dabei allerdings voraussichtlich zunächst kein Wachstumstreiber sein", erklärte der HDE.

Der Verband verweist auf die Anschaffungsneigung, die sich über mehrere Monate positiv entwickelt hat, nun aber bereits den zweiten Monat in Folge zurückgeht und damit niedriger als im Vorjahresmonat liegt. Daher sei zu erwarten, dass die Konsumentscheidungen der Verbraucher in den nächsten Monaten von Zurückhaltung geprägt sein werden. Der private Konsum würde dann als relevanter Treiber einer konjunkturellen Erholung wegfallen, so der HDE. "Die Verbraucher scheinen das Sparen dem Konsum vorzuziehen", erklärte der Verband.

Mehr Optimismus bei Gesamtwirtschaft und Einkommen

Diese zurückhaltende Anschaffungsneigung herrscht trotz einer optimistischen Einschätzung auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft sowie der eigenen Einkommenssituation vor. Während im Vormonat bei den Konjunktur-und Einkommenserwartungen ein Rücksetzer zu sehen gewesen war, zeichne sich nun eine Rückkehr zum Aufwärtstrend ab, so der HDE.

Die Konsumenten gehen demnach von einer positiven konjunkturellen Entwicklung aus, ähnlich wie die Unternehmen und das Bundeswirtschaftsministerium. Allerdings blieben die Konjunkturerwartungen noch deutlich hinter früheren Höchstständen zurück. Zwar verbesserten sich die Einkommenserwartungen der Verbraucher im Vergleich zum April und auch zum Mai 2022, dennoch führt dieser Optimismus nicht zu einer höheren Konsumneigung, so der Verband. Die Verbraucher bleiben bei Anschaffungen zurückhaltend.

Das HDE-Konsumbarometer basiert auf einer Umfrage unter 1.600 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen konsumrelevanten Faktoren für die kommenden drei Monate.

