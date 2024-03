HDE: Verbraucherstimmung verbessert sich deutlich - Unsicherheit bleibt aber

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung hat sich im März nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) deutlich verbessert. Der Indexwert stieg auf 95,62 Punkte von 93,72 Zählern im Februar und 93,57 im Januar. Der Handelsverband betonte allerdings, dass trotz des Anstiegs noch kein eindeutiger positiver Trend ableitbar sei. Er verwies auf die vergangenen Monate, die von einem stetigen Auf und Ab gekennzeichnet waren.

"Unsicherheit dämpft den privaten Konsum und verhindert einen stabilen Aufwärtstrend", erklärte der Verband. Das Niveau des Indexes habe sich seit Oktober insgesamt nur unwesentlich erhöht. "Es kommt der Eindruck auf, dass die Verbraucher aus der Beurteilung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds kein eindeutiges Bild für die weitere Entwicklung ableiten können. Es herrscht Unsicherheit", so die Einschätzung des HDE.

Zu Beginn des Jahres habe die Verbraucherstimmung in Deutschland nur eine äußerst verhaltene Entwicklung aufgewiesen. Zum Ende des ersten Quartals 2024 hellt sich laut HDE die Verbraucherstimmung nun aber deutlich auf. Das HDE-Konsumbarometer steigt gegenüber dem Vormonat spürbar an und übertrifft auch den Wert aus dem März 2023. Seit Herbst vergangenen Jahres weise das HDE-Konsumbarometer damit von Monat zu Monat größere Schwankungen auf.

Nach Ansicht des Verbands ist daher für den privaten Konsum in den kommenden Monaten insgesamt eine verhaltene Entwicklung zu erwarten. "Weder findet eine große Erholung statt, da es bei den Verbrauchern keinen eindeutigen Zuwachs an Optimismus gibt. Noch wird es einen Konsumeinbruch geben, da auch Anzeichen für eine klare Eintrübung fehlen", so der Verband.

Insgesamt wechselten sich optimistische und pessimistische Tendenzen ab. Die Verbraucher hätten keine klare Erwartung für die kommenden Monate. Diese Unsicherheit dürfte den privaten Konsum dämpfen. Starke Wachstumsimpulse blieben damit erst einmal aus.