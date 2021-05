HDE: Wachstumsschub für Click & Collect und Online-Marktplätze

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie mit wiederholten Geschäftsschließungen und Lockdowns hat einen Wachstumsschub für Click & Collect und Online-Marktplätze ausgelöst. Der Umsatz im Onlinehandel ist im vergangenen Jahr um 23 Prozent auf 73 Milliarden Euro gestiegen, so das Ergebnis des Online-Monitor 2021 des Handelsverbands Deutschland (HDE). Dabei hat der Online-Gigant Amazon im vergangenen Jahr mit Marktplatz und Eigenhandel einen Anteil von 53 Prozent am gesamten deutschen Onlinehandelsumsatz erzielt.

Auch gewann die Abholung online oder per Telefon vorbestellter Ware im Geschäft für Verbraucher immens an Bedeutung. Laut HDE kennen inzwischen drei Viertel der Internetnutzer diesen Click & Collect-Service. Gleichzeitig erhöhten sich die Umsätze stationärer Händler aus dem Verkauf von Waren über Online-Marktplätze.

"Die wiederholten Ladenschließungen und die massiven Corona-Einschränkungen beim Einkauf zwangen Kunden und Händler, andere, neue Wege zu suchen", erklärte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. "Sehr gut angenommen haben die Verbraucher die Möglichkeit zu Click & Collect. Die Abholung vorbestellter Waren half vielen Händlern dabei, die Lockdowns zumindest ein wenig abzufedern."

Im vergangenen Jahr konnten die Händler in Deutschland über Click & Collect einen Umsatz in Höhe von 4,6 Milliarden Euro erzielen. Das entspricht laut HDE einem Anteil von mehr als 6 Prozent am gesamten Online-Umsatz 2020. Die Aktivitäten der stationären Händler im Onlinehandel stiegen im vergangenen Jahr weiter an: 45 Prozent sind nun auch im Internet vertreten. Gleichzeitig sank allerdings die Zahl der Händler mit eigenem Online-Shop.

"Die Bedeutung von Online-Marktplätzen nimmt weiter zu. Viele stationäre Händler nutzen die Chance, online Waren zu verkaufen, ohne einen eigenen Online-Shop aufbauen zu müssen", so Tromp.

May 10, 2021 04:13 ET (08:13 GMT)