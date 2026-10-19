HDFC Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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HDFC Bank hat am 17.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,34 Prozent auf 13,53 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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