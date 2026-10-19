HDFC Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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HDFC Bank hat am 17.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,78 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.293,59 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.185,61 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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