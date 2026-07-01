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Health Revenue Assurance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Health Revenue Assurance Holdings Inc Registered Shs
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Health Revenue Assurance ließ sich am 01.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Health Revenue Assurance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 52,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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