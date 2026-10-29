Healthcare-Aktien wie Eli Lilly, J&J & Co. mit Prämie: Warum das ein Warnsignal für den KI-Boom ist

Healthcare führt den Markt

29.10.26 03:11 Uhr

Vor einem Jahr gab es Gesundheitsaktien noch mit einem Viertel Rabatt zum Gesamtmarkt, inzwischen kosten sie mehr, und dieses Muster hat einen bemerkenswerten historischen Vorläufer.

Bewertungsabschlag des Gesundheitssektors zum Gesamtmarkt ist verschwunden

Umschichtung vor allem durch wachsende Zweifel am KI-Boom begründet

Parallele aus den 2000er Jahren zeigt, was das bedeuten kann

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Keine Branche hat seit Ende April so kräftig zugelegt wie der Gesundheitssektor. Dabei ist der Bewertungsabschlag verschwunden: Vor einem Jahr notierte die Branche noch mit einem Abschlag von 25 Prozent zum S&P 500, Mitte Oktober 2026 war sie leicht höher bewertet als der Gesamtmarkt. Die Rally bei Healthcare-Aktien speist sich vor allem aus zunehmenden Zweifeln am KI-Boom. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge steckt in der neuen Prämie deshalb eine Botschaft, die weit über Pharma und MedTech hinausreicht. Sie lässt sich als Misstrauensvotum gegen die bisherigen Gewinner der Börse lesen.

Plötzlich en vogue: Warum Healthcare-Aktien anderen Titeln den Rang ablaufen

Lange lag die Branche im Schnäppchenregal der Börse. Der Druck auf die Arzneimittelpreise unter den Präsidenten Biden und Trump sowie steigende Behandlungskosten bei den Krankenversicherern hielten Anleger auf Abstand, während neues Kapital in KI- und Techwerte strömte. Der Wind hat sich inzwischen gedreht. Laut Daten von Baird Strategas, die Bloomberg zitiert, zogen ETFs aus dem Gesundheitssektor auf Sicht von 65 Tagen bis zum 19. Oktober 2026 rund vier Milliarden US-Dollar an, mehr als jeder andere Sektor. In der gleichen Zeit verbuchten Technologiefonds mit rund sechs Milliarden US-Dollar die größten Abflüsse. Für Matt Orton, Chefmarktstratege von Raymond James Investment Management, gilt die Branche als eine Art Gegenwette zum KI-Boom, wie er gegenüber Bloomberg sagte. Bei Ausverkäufen von KI-Werten habe sie jeweils auf der Gegenseite gestanden.

Johnson & Johnson und Eli Lilly tragen die Bewertung

Ob die Prämie Bestand hat, hängt an drei Bedingungen, die Asad Haider, Leiter des US-Gesundheitsresearch bei Goldman Sachs, gegenüber dem Wall Street Journal benennt: Anleger müssen Vertrauen in die medizinische Innovation haben, an der Haltbarkeit der Gewinne anderswo zweifeln und den politischen Gegenwind gelassen sehen. Aktuell sind nach Einschätzung der Zeitung alle drei weitgehend gegeben. Eine höhere Bewertung sei nicht zwingend ein Grund zur Sorge, sagt Haider und verweist auf Johnson & Johnson, das bis zum Ende des Jahrzehnts zweistelliges Umsatzwachstum anpeilt. Eli Lilly wird für 2026 dank der Diabetes- und Abnehmmittel Mounjaro und Zepbound sogar ein Umsatzplus von mehr als 30 Prozent zugetraut.

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Ein genauer Blick auf die Zahlen relativiert das Bild allerdings. Johnson & Johnson steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 laut der Mitteilung vom 13. Oktober um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden US-Dollar und hob die Jahresprognose auf 101,2 Milliarden US-Dollar in der Mitte der Spanne an, ein Plus von 7,4 Prozent zum Vorjahr. Doch wie Bloomberg berichtet, enttäuschten die Zahlen den Markt und belasteten den gesamten Sektor. Zudem ist die Prämie ungleich verteilt: Der Medizintechniker Stryker wird etwa deutlich unter seinem Zehnjahresschnitt bewertet.

Parallele zur Immobilienblase vor der Finanzkrise

Getrieben wird die Umschichtung zuletzt vor allem von der Sorge, steigende Zinsen könnten die KI-Investitionen abwürgen. Genau hier setzt der historische Vergleich an, den das Wall Street Journal für den aufschlussreichsten hält: Mitte der 2000er Jahre stiegen die Energiepreise vor dem Hintergrund eines Krieges im Nahen Osten, die US-Notenbank zog die Zinsen stetig an, und ein boomender Bereich, damals der Immobilienmarkt, trug die Gewinne. Während das KGV des S&P 500 auf Basis der erwarteten Gewinne von rund 18 im Jahr 2004 auf etwa 15 im Jahr 2007 abbröckelte, hielt der Gesundheitssektor seine Prämie.

Auch die Zinsseite erinnert an damals. In einer Umfrage von Reuters vom 16. bis 20. Oktober erwarteten 94 von 100 Ökonomen, dass die Fed den Leitzins bei ihrer Sitzung am 27. und 28. Oktober im Korridor von 3,75 bis 4,00 Prozent belässt. Für Dezember rechnen dagegen alle 100 mit einer Anhebung, nachdem in der Septemberumfrage nicht einmal die Hälfte diese Erwartung teilte. Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen waren am 7. Oktober auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen.

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Warum das Warnsignal vor allem dem KI-Handel gilt

Was die Geschichte für Anleger bedeutet, ist zweischneidig. Wer sich Anfang 2006 in Gesundheitsaktien zurückzog, hinkte dem Markt laut Wall Street Journal fast zwei Jahre lang hinterher. In der Finanzkrise verlor der Sektor dann jedoch deutlich weniger und schlug den Markt ein Jahrzehnt lang, während die einstigen Boombranchen Jahre für ihre Erholung brauchten. Das Warnsignal richtet sich damit weniger an Besitzer von Gesundheitsaktien als an Anleger, die stark auf die Gewinner des KI-Booms gesetzt haben. Ein sicherer Hafen ist die Branche trotzdem nicht.

Wie tragfähig die neue Prämie ist, entscheidet sich nun an den Zahlen der Branchenschwergewichte. Der nächste belastbare Datenpunkt ist der heutige Quartalsbericht von Eli Lilly, zu dem der Konzern am selben Tag auch eine Telefonkonferenz abhält. Nach dem verhaltenen Echo auf die Zahlen von Johnson & Johnson richtet sich der Blick damit auf das zweite Zugpferd des Sektors. Liefern die großen Namen, sieht Orton Spielraum für eine Fortsetzung der Rally, weil die Branche im KI-Rausch lange unterinvestiert gewesen sei. Bleiben sie hinter den Erwartungen zurück, dürfte sich zeigen, wie viel Vertrauen tatsächlich hinter der Prämie steckt.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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