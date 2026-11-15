Healthcare Triangle: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Healthcare Triangle hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -1,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -504,000 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 161,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Healthcare Triangle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Healthcare Triangle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen