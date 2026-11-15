Healthcare Triangle: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Healthcare Triangle hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -1,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -504,000 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 161,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net