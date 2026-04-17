Healthcare Triangle gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Healthcare Triangle hat am 15.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 18,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Healthcare Triangle ein Ergebnis je Aktie von -3436,200 USD vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 152,300 USD. Im Vorjahr hatten -16882,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,70 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 13,89 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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