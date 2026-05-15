Healthcare Triangle stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Healthcare Triangle äußerte sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -2539,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 9,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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