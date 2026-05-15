Healthcare Triangle stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Healthcare Triangle äußerte sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -2539,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net