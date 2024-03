HealWELL AI A Aktie News: HealWELL AI A am Montagvormittag auf Höhenflug

Aktienentwicklung

Die Aktie von HealWELL AI A zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die HealWELL AI A-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 13,5 Prozent auf 0,885 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von HealWELL AI A nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 13,5 Prozent auf 0,885 EUR. Der Kurs der HealWELL AI A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,885 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,780 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 557.442 HealWELL AI A-Aktien den Besitzer.

HealWELL AI A veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 78,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,75 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,59 CAD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,250 CAD je HealWELL AI A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net