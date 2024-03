HealWELL AI A Aktie News: HealWELL AI A am Montagnachmittag höher

So entwickelt sich HealWELL AI A

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HealWELL AI A. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 0,795 EUR zu.

Die HealWELL AI A-Aktie konnte um 16:06 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 0,795 EUR. Kurzfristig markierte die HealWELL AI A-Aktie bei 1,110 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,780 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HealWELL AI A-Aktien beläuft sich auf 3.418.757 Stück.

Am 15.11.2023 lud HealWELL AI A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 78,13 Prozent zurück. Hier wurden 2,75 CAD gegenüber 12,59 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die HealWELL AI A-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte HealWELL AI A im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,250 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net