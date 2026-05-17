HeartCore Enterprises öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

16.08.26 06:35 Uhr

HeartCore Enterprises hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 93,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net