HeartCore Enterprises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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HeartCore Enterprises hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
HeartCore Enterprises vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen USD, gegenüber 3,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 94,65 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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