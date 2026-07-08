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Heba Fastighets Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Heba Fastighets AB Registered Shs -B-
2.15 EUR 0.06 EUR 2.87 %
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Heba Fastighets Registered B hat am 09.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,380 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 159,2 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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