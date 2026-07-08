Heba Fastighets Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

11.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 159,2 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,380 SEK je Aktie erzielt worden.

Heba Fastighets Registered B hat am 09.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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