Ein guter Einstiegszeitpunkt?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Zum Wochenauftakt sorgt ein Fünf-Punkte-Plan des Iran zur Beendigung des Kriegs für Hoffnung unter den Anlegern. Noch am Wochenende hatte US-Präsident Trump erneut den Druck erhöht und neue Angriffe angedroht.

Nun muss sich zeigen, ob der Prozess weiter voranschreitet, an dessen Ende dann das Ende des Kriegs im Iran steht. Sollte dies der Fall sein, könnte sich durch die dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus auch der Ölpreis wieder entspannen. Dieser hat die Inflation zuletzt nach oben getrieben. Sollte Öl länger teuer bleiben, ist davon auszugehen, dass sich der erhöhte Preis auch auf andere Produkte ausweitet. In diesem Fall dürfte die Inflation weiter nach oben zeigen. Kommt es hingegen zu einer weiteren Entspannung, könnte dies auch die Fantasie der Anleger hinsichtlich einer Zinssenkung in den USA wieder entfachen!

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Saisonaler Verlauf?

Zuletzt haben sich die Aktienmärkte am saisonalen Muster orientiert. Darunter fällt sowohl die Tendenz der ersten Wochen des Jahres als auch der freundliche Verlauf im April. Für Mai ist weiterhin mit einer uneinheitlichen Tendenz zu rechnen, während der Juni oftmals durch schwächere Notierungen geprägt ist. Dafür darf im Juli auf eine Zwischenerholung gehofft werden, während dann im August und September die Gefahr eines weiteren Rücksetzers besteht. Hält sich der Aktienmarkt weiterhin an diesen Verlauf, könnte der Aktienmarkt im Juni vor einem Rücksetzer stehen!

US-Aktienmarkt kurzfristig überhitzt!

Das Thema "Künstliche Intelligenz" wirkt sich in den USA wie ein Konjunkturprogramm aus. Da noch sehr viele Menschen wenig Berührungspunkte mit KI haben, könnte dies die Kurse auch in den kommenden Monaten weiter nach oben treiben. Allerdings sind viele Titel zuletzt sehr gut gelaufen, so dass der US-Aktienmarkt kurzfristig als überhitzt betrachtet werden kann. Der Ausbau der KI-Infrastruktur dürfte die Anleger aber auch in den kommenden Monaten bei vielen Titeln zugreifen lassen. Entsprechend könnte sich ein saisonaler Rücksetzer für den Aufbau mittelfristiger Positionen anbieten.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.