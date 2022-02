Hebestreit: Russland soll bei Truppenabzug Worten Taten folgen lassen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Russland aufgefordert, seine Truppen in der Grenzregion zur Ukraine wie zugesagt zu reduzieren. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte in Berlin, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wie auch die Präsidenten aus den USA und Frankreich Moskau wiederholt zur Deeskalation an der ukrainischen Grenze aufgerufen haben.

"Da gibt es erste, vorsichtige Ankündigungen, dass die Truppenmassierung dort verringert werden würde. Das wäre ein gutes Signal. Noch fehlen uns allerdings deutliche Belege, die diese Ankündigung auch bestätigen würde", sagte Hebestreit auf der Regierungspressekonferenz. "Insofern ermuntern wir auch die russische Seite, diesen Worten Taten Folge leisten zu lassen."

Außerdem forderte er Russland und Belarus auf, dass die russischen Truppen nach dem Abschluss des Manövers in Belarus wie zuvor zugesagt das Land wieder verlassen.

Das Auswärtige Amt kündigte zudem an, dass Außenministerin Annalena Baerbock am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz mit ihren Kollegen der G7-Länder Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und den USA zur Lage in der Ukraine beraten. Nach aktueller Planung ist das Gespräch der Außenminister der sieben führenden Industrienationen (G7) unter Leitung von Baerbock für Samstag geplant. Außerdem wollen Deutschland und Frankreich mit dem ukrainischen Regierungsvertreter über die Lage beraten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2022 07:45 ET (12:45 GMT)