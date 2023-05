Hebestreit sieht keine Regierungskrise wegen Streit um Heizungsgesetz

GO

Heute im Fokus

Airbus liefert in Hamburg 600. Maschine an Lufthansa. EZB-Direktor Fabio Panetta: Digitaler Euro frühestens ab 2026 möglich. DWS-Finanzchefin verlässt Amt im Herbst. Siemens Healthineers steckt Millionenbetrag in Halbleiter-Fabrik. Virgin Orbit stellt Betrieb nach gescheitertem Satellitenstart ein. Zalando-CFO gibt Reinvestition von Erträgen weiter Vorrang vor Dividende.