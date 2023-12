Hedgefonds-Manager Doug Kass nennt Crash der Apple-Aktie eine von "10 Überraschungen in 2024"

Jahr für Jahr hat Blackstone-Stratege Byron Wien seine beliebte Kolumne "10 Überraschungen" veröffentlicht in der er seine Prognosen in Bezug auf die Wirtschaft, Finanzmärkte und Politik für das kommende Jahr bekannt gab. Nach seinem Tod im Jahr 2023 hat Hedgefonds-Manager Doug Kass diese Tradition in Hommage an den Marktkenner übernommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel