Hefei Chipmore Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Hefei Chipmore Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 553,3 Millionen CNY, gegenüber 608,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,13 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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