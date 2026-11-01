Hefei I-TEK OptoElectronics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Hefei I-TEK OptoElectronics A veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,46 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hefei I-TEK OptoElectronics A 0,220 CNY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 204,4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hefei I-TEK OptoElectronics A 127,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hefei I-TEK OptoElectronics A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hefei I-TEK OptoElectronics A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen