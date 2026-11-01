Hefei I-TEK OptoElectronics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

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Hefei I-TEK OptoElectronics A veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,46 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hefei I-TEK OptoElectronics A 0,220 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 204,4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hefei I-TEK OptoElectronics A 127,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net