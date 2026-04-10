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Heftige Gefechte in Hisbollah-Hochburg in Südlibanon

12.04.26 17:18 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - In einer Hochburg der proiranischen Hisbollah-Miliz im Süden des Libanons kommt es nach israelischen und libanesischen Berichten weiter zu heftigen Kämpfen. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, israelische Truppen seien noch weiter nach Bint Dschubail vorgedrungen. In dem Ort, der wenige Kilometer von der israelischen Grenze entfernt liegt, sind den Berichten zufolge seit Tagen Dutzende von Hisbollah-Kämpfern eingeschlossen.

Hisbollah meldet Angriffe auf israelische Soldaten

Die Hisbollah teilte mit, sie habe in dem Gebiet mehrere israelische Soldaten mit Raketen angegriffen. Der Hisbollah-Sender Al-Manar berichtete, israelische Truppen würden versuchen, Bint Dschubail komplett einzukreisen und Straßen in die Umgebung abzuschneiden. Die Hisbollah würde neben Raketen auch mit Artillerie und Drohnen angreifen und habe Versuche der israelischen Seite, in den Ort einzurücken, abgewehrt.

Angaben zu Verlusten der Hisbollah

Die israelische Armee teilte mit, in den letzten Tagen seien mindestens 20 Hisbollah-Kämpfer auf dem Gelände eines Regierungskrankenhauses in Bint Dschubail getötet worden. Vorwürfe des Militärs, Hisbollah habe in der Klinik Waffen gelagert und von dort aus israelische Soldaten beschossen, ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Von der Hisbollah gab es dazu zunächst keine Angaben.

Luftangriffe und Häuserzerstörungen

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete auch von heftigem Beschuss der Ortschaft aus der Luft. Soldaten hätten in dem Ort mehrere Wohnhäuser gesprengt, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur NNA.

Bereits während des zweiten Libanon-Kriegs vor 20 Jahren war es in Bint Dschubail zu erbitterten Kämpfen zwischen israelischen Bodentruppen und der Hisbollah gekommen./le/DP/he