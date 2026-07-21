Heg veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Heg hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 6,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Heg 6,81 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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