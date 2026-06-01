DAX24.195 -1,0%Est506.010 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8200 -3,7%Nas25.170 -2,0%Bitcoin53.614 +0,3%Euro1,1539 ±0,0%Öl93,86 +1,7%Gold4.075 -4,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Aussagen zum Iran belasten: DAX schließt in Rot -- US-Börsen tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- SoftBank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Citigroup schlägt Alarm bei Aluminium: Wird die Alcoa-Aktie der große Gewinner des Angebotsschocks? Citigroup schlägt Alarm bei Aluminium: Wird die Alcoa-Aktie der große Gewinner des Angebotsschocks?
SAP-Konkurrent Oracle mit Gewinnsprung: So reagiert die Aktie auf die Zahlen SAP-Konkurrent Oracle mit Gewinnsprung: So reagiert die Aktie auf die Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hegseth erhöht Druck auf Kuba: Sind auf alles vorbereitet

10.06.26 21:15 Uhr

GUANTÁNAMO BAY (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei einem Besuch auf dem US-Stützpunkt Guantánamo Bay auf Kuba den Druck auf de sozialistische Karibikinsel verbal weiter erhöht. Was auch immer mit der Zukunft Kubas geschehe, liege in den Händen von US-Präsident Donald Trump und der Führung Kubas, sagte er. "Komme, was da wolle - das Kriegsministerium wird auf jede mögliche Eventualität vorbereitet und eingestellt sein." Man sei heute unter anderem dort, um darüber zu sprechen, betonte Hegseth vor Soldaten, vor denen er sich als einer von ihnen inszenierte. Er trug kurze Hose und T-Shirt und machte im Anschluss gemeinsam mit den Soldaten Fitnessübungen.

Die Beziehungen zwischen Washington und Havanna sind seit Langem angespannt - unter US-Präsident Donald Trump nahmen die Spannungen aber nochmal deutlich zu. Um auf Kuba einen wirtschaftlichen und politischen Wandel im Interesse der USA zu forcieren, erhöhte seine Regierung den Druck auf Havanna mit zahlreichen Maßnahmen - darunter eine Reihe neuer Sanktionen und eine Ölblockade. Immer wieder gab es im Zuge der Druckkampagne auch Sorge vor einer möglichen militärischen Eskalation. Zugleich finden seit Monaten Gespräche zwischen Washington und Havanna statt.

Ungewöhnliches Treffen sorgte für Aufsehen

Der Militärstützpunkt von Guantánamo Bay liegt an der südöstlichen Küste Kubas. Das Territorium steht seit 1903 wegen eines umstrittenen Pachtvertrags unter US-Kontrolle. Seit dem Sieg der kubanischen Revolution unter Fidel Castro im Jahr 1959 betrachtet Kuba den unbefristeten Vertrag als ungültig. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 errichteten die Vereinigten Staaten in Guantánamo ein umstrittenes Gefangenenlager.

Ende vergangenen Monats sorgte ein ungewöhnliches direktes Treffen ranghoher Generäle beider Staaten im Außenbereich des US-Stützpunkts für Aufsehen: Wie beide Seiten damals mitteilten, trafen der Chef des zuständigen US-Regionalkommandos (Southcom), General Francis Donovan, und der Chef des Generalstabs der kubanischen Revolutionären Streitkräfte, Roberto Legrá Sotolongo, dort zusammen. Wirklich konkrete offizielle Informationen zum Inhalt des Austausches gab es danach nicht./fsp/DP/men