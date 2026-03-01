DAX24.705 -2,3%Est506.005 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +4,8%Nas22.606 -0,3%Bitcoin57.875 +3,6%Euro1,1704 -0,6%Öl78,44 +8,2%Gold5.320 +0,8%
Hegseth kritisiert 'traditionelle Verbündete' scharf

02.03.26 14:46 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Eskalation im Nahen Osten hat US-Kriegsminister Pete Hegseth scharfe Kritik an den früheren Partnern der Vereinigten Staaten geübt. Mit Blick auf Israel sagte er in Washington: "Fähige Partner, wie wir von Anfang an gesagt haben, fähige Partner sind gute Partner." Im Gegensatz dazu stehen ihm zufolge die "traditionellen Verbündeten", die sich empört geben und "beim Einsatz von Gewalt nur zögern und zaudern."

Konkrete Länder nannte Hegseth in seiner Ansprache nicht. "Amerika, unabhängig davon, was sogenannte internationale Institutionen sagen, entfesselt die tödlichste und präziseste Luftangriffskampagne der Geschichte."/jcf/DP/stk