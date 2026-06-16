Hegseth soll weitere US-Truppenkürzungspläne für Europa geplant haben

Von Yoko Kubota, Robbie Gramer, Michael R. Gordon und Alexander Ward

DOW JONES--US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wollte im Juni in Brüssel bei einem Treffen mit den ranghöchsten Militärchefs der Nato weitergehende Kürzungen bei den US-Streitkräften verkünden, die in Europa stationiert sind. Die Kürzungen, so mit der Angelegenheit vertraute Personen, hätten über die abgesagte Entsendung einer Panzerbrigade nach Polen und den vorzeitigen Abzug einer Infanteriebrigade aus Rumänien hinausgehen sollen.

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Hegseths Vorschlag sei jedoch verworfen worden, nachdem er mit Marco Rubio als nationalem Sicherheitsberater von US-Präsident Trump und anderen hochrangigen Beamten geteilt worden war, sagten die Insider. Stattdessen erklärte Hegseth bei dem Treffen, die USA würden eine Überprüfung ihrer Truppenpräsenz in Europa durchführen, die bis zu sechs Monate dauern könnte.

Der Vorfall deutet darauf hin, dass die Regierung sich noch nicht über Tempo und Umfang möglicher Kürzungen der US-Truppenstärke in Europa einig ist. Während Trump davon gesprochen hat, Nato-Länder zu bestrafen, die seiner Meinung nach nicht genug für ihre eigene Verteidigung ausgeben oder den US-Krieg mit Iran nicht unterstützt haben, verunsicherten Hegseths Vorschläge Verbündete und Abgeordnete, darunter auch führende Republikaner. Sie befürchten, er könnte mit seinem Vorgehen dem Bündnis dauerhaft schaden und Russland ermutigen.

Das Weiße Haus verwies für Fragen an das Verteidigungsministerium. Pentagon-Chefsprecher Sean Parnell sagte: "Minister Hegseth hat sichergestellt, dass seine Botschaft mit den Zielen und der Agenda des Präsidenten übereinstimmt, und er wollte den Entscheidungsspielraum des Präsidenten nicht einschränken."

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Die US-Truppenstärke und die Militärausgaben der Verbündeten werden voraussichtlich im Mittelpunkt stehen, wenn Trump in der nächsten Woche mit führenden Nato-Vertretern in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammentrifft.

Nato-Beamte hoffen, dass der Gipfel in Ankara die Einheit mit den USA und die Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland demonstrieren wird, befürchten jedoch, dass Spannungen mit Trump den Gipfel überschatten könnten. Nato-Vertreter erwägen, die Pläne für einen weiteren Gipfel im nächsten Jahr in Albanien zu streichen, Beamte bestätigten eine Entwicklung, über die Reuters bereits zuvor berichtet hatte.

"Die Vereinigten Staaten geben bei weitem mehr Geld für die Nato aus als jedes andere Land, um sie zu schützen, ohne daraus irgendeinen Nutzen zu ziehen", sagte Trump am Donnerstag in einem Beitrag in den sozialen Medien.

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July 03, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)