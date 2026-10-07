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Aktienanalyse

Heidelberg Materials-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Heidelberg Materials-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Heidelberg Materials-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
142.00 EUR -5.15 EUR -3.50 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das wichtige Europageschäft des Zementherstellers, das für etwa 45 Prozent der Gesamterlöse stehe, dürfte im dritten Quartal organisch um rund zwei Prozent zulegt haben, schrieb Analyst Jon Bell in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dabei verwies er auf steigende Preise und zugleich leicht rückläufige Absatzmengen. Für Nordamerika, wo etwa ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet werde, erwartet er ein Wachstum aus eigener Kraft von etwa 5 Prozent.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 145,50 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 44,33 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.882 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 33,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:21 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG

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