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Aktie auf dem Prüfstand

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

08.05.26 13:37 Uhr
Aktie von Heidelberg Materials unter der Lupe: Jefferies & Company Inc. veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson hat sich das Heidelberg Materials-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
185,20 EUR -1,60 EUR -0,86%
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 285 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson geht mit größerer Zuversicht auf Preissteigerungen in Europa aus der Berichtssaison der Baustoffbranche, wie sie am Donnerstagabend schrieb.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 13:21 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 185,35 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 57,54 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.731 Heidelberg Materials-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 16,9 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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