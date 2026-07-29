Heidelberg Materials-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform
RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Werte in diesem Artikel
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Das zweite Quartal des Baustoffproduzenten sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Anthony Codling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick für den operativen Gewinn (Ebit) habe dagegen ein wenig enttäuscht.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie verlor um 13:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 168,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 28,63 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 191.716 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 22,8 Prozent nach.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Aktuelle Heidelberg Materials Aktie News
Heidelberg Materials Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:31
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.