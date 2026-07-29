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Experten-Einschätzung

Heidelberg Materials-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

Heidelberg Materials-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
169.20 EUR 0.45 EUR 0.27 %
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Das zweite Quartal des Baustoffproduzenten sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Anthony Codling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Ausblick für den operativen Gewinn (Ebit) habe dagegen ein wenig enttäuscht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 13:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 168,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 28,63 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 191.716 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 22,8 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14:31 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:56 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
09:31 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.