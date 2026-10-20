Heidelberg Materials-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Analyse im Fokus

20.10.26 13:34 Uhr

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 206 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsbedingungen für die Baustoffhersteller in den USA seien angesichts hoher Hypothekenzinsen und nicht verkaufter Immobilien durchwachsen, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. In Deutschland helle sich die Stimmung weiter auf, und auch in Großbritannien sehe es besser aus. Das Vertrauen in Frankreich sei indes trotz einer zunehmenden Bautätigkeit brüchig.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 13:16 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 143,20 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 43,85 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 40.847 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 34,5 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET





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