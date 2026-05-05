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Heidelberg Materials-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

06.05.26 13:49 Uhr
Wichtige News für Heidelberg Materials-Aktionäre: Jefferies & Company Inc. hat sich positioniert | finanzen.net

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Zementherstellers liege um 2,8 Prozent über seiner Annahme, schrieb Glynis Johnson in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Bestätigung des Ausblicks dürfte einem geringeren Einfluss der Wechselkurse geschuldet sein.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 13:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 195,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 45,71 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 181.656 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 12,3 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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