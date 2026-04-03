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Heidelberg Materials-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein

07.04.26 13:22 Uhr
Neuer Blick auf die Heidelberg Materials-Aktie: Analyse von Jefferies & Company Inc. ist da | finanzen.net

Jefferies & Company Inc.-Analyst Glynis Johnson hat eine gründliche Analyse des Heidelberg Materials-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
172,85 EUR -5,20 EUR -2,92%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte von Wettereinflüssen stark belastet worden sein, sodass das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stark gesunken sein dürfte, schrieb Glynis Johnson am Dienstag. Jedoch trage das erste Jahresviertel stets nur wenig zum Jahresgewinn bei. Beim 12-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns sei Heidelberg zu preiswert bewertet. Bei einem wohl schwächeren Abschneiden im ersten Quartal im Vergleich mit der Konkurrenz gehe es nun um Kostensenkungen.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 13:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 172,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 65,41 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 261.590 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 22,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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