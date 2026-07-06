Heidelberg Materials-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Elodie Rall das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Der zunehmende Rückenwind bei Preisen/Kosten und Margen dürfte eine positive Gewinnentwicklung der europäischen Baustoffkonzerne begünstigen, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Branchenkommentar.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 13:03 Uhr 1,8 Prozent. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 40,02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.015 Heidelberg Materials-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 18,3 Prozent abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
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Heidelberg Materials Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:16
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.