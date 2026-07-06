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Investment-Tipp

Heidelberg Materials-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Elodie Rall das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
178.80 EUR 3.00 EUR 1.71 %
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Der zunehmende Rückenwind bei Preisen/Kosten und Margen dürfte eine positive Gewinnentwicklung der europäischen Baustoffkonzerne begünstigen, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Branchenkommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 13:03 Uhr 1,8 Prozent. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 40,02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.015 Heidelberg Materials-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 18,3 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13:16 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
01.07.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.