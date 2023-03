Heidelberg Materials erhöht Dividende - Gewinnziel bestätigt

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (HeidelbergCement) will nach einem Milliardengewinn mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2022 soll eine Dividende von 2,60 Euro je Aktie gezahlt werden, wie der Dax (DAX 40)-Konzern am Donnerstag in seinem Geschäftsbericht mitteilte. Das sind 20 Cent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten etwas weniger auf ihren Zetteln. Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Gesamtjahreszahlen vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben.

2022 war der auf die Aktionäre anfallende Gewinn auf knapp 1,6 Milliarden Euro gesunken. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen knapp 1,76 Milliarden ausgewiesen. Den Rückgang begründete Heidelberg Materials unter anderem mit einem steuerlichen Einmaleffekt. Zudem hatte das Unternehmen 2021 von dem Verkauf von Unternehmensteilen profitiert. Bereinigt um diese Effekte sei der Jahresüberschuss deutlich gestiegen.

Das Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte das Management. Der Vorstand erwartet für 2023 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 2,35 bis 2,65 Milliarden Euro nach knapp 2,5 Milliarden Euro im Vorjahr./mne/mis