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Heidelberg Materials trifft die Markterwartungen genau

06.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
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DOW JONES--Heidelberg Materials hat wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten und wegen des teilweise widrigen Winterwetters zu Jahresbeginn wie erwartet weniger operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. Der Baustoffkonzern konnte geringere Absatzmengen durch Preiserhöhungen und Kostendisziplin nur teilweise ausgleichen, traf aber die Erwartungen der Analysten. Auch an der Prognose hält das DAX-Unternehmen fest.

Im ersten Quartal verbuchte Heidelberg Materials laut eigenen Angaben einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft vor Abschreibungen von 484 Millionen Euro - ein Rückgang von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Markt hatte mit 485 Millionen Euro gerechnet. Die entsprechende Umsatzrendite sank auf 1,1 Punkte auf 10,7 Prozent.

Der Umsatz sank um 3,8 Prozent auf 4,536 Milliarden Euro - auf. Analysten hatten hier mit 4,54 Milliarden Euro gerechnet.

"Angesichts eines herausfordernden geopolitischen Umfelds und schwierigen Wetterbedingungen in vielen Kernmärkten von Heidelberg Materials sind wir mit einem robusten Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet", erklärte Vorstandschef Dominik von Achten. Dazu habe auch das Sparprogramm Transformation Accelerator beigetragen, dessen Einsparungen sich nun auf 405 Millionen Euro belaufen - nach 380 Millionen Euro per Jahresende 2025

Für 2026 bestätigte Heidelberg Materials das Ziel, ein Ergebnis aus dem laufenden Geschäft zwischen 3,40 und 3,75 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Im ersten Quartal lag diese Kennziffer bei 163 Millionen Euro, erwartet hatte der Markt 162 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)

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