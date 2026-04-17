Heidelberg Materials übernimmt Mehrheit an türkischer Akcansa

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials wird Mehrheitseigner des türkischen Zement- und Baustoffherstellers Akcansa. Heidelberg Materials habe dem Kauf eines Anteils von 39,72 Prozent an Akcansa vom türkischen Konzern Sabanci zugestimmt, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Heidelberg mit. Damit erhöhe sich die Beteiligung auf 79,44 Prozent. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

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Durch die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung will das Management die Präsenz in der wachstumsstarken türkischen Marmara-Region deutlich stärken. Hierdurch könnten erhebliche operative, kommerzielle und logistische Synergien erschlossen werden, heißt es weiter.

Akcansa betreibt laut Mitteilung drei Zementwerke, 26 Transportbetonwerke, fünf Steinbrüche für Zuschlagstoffe und fünf Zementterminals an fünf Häfen in den wachstumsstarken Regionen Marmara, Ägäis und am Schwarzen Meer./err/nas