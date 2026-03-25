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Heidelberg Materials will mehr Dividende zahlen - Gewinnziel für 2026 bestätigt

26.03.26 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
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HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials will nach einem Rekordergebnis mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2025 soll eine Dividende von 3,60 Euro je Aktie gezahlt werden, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in seinem Geschäftsbericht mitteilte. Das sind 30 Cent mehr als im Vorjahr. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hatten im Schnitt allerdings mehr auf dem Zettel. Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Jahreszahlen vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Beides bestätigte das Unternehmen./mne/zb

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DatumRatingAnalyst
25.03.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
23.03.2026Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
19.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
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25.03.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
23.03.2026Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2026Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
19.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
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25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

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