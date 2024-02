Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Mit einem Wert von 85,86 EUR bewegte sich die Heidelberg Materials-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 85,86 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,96 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,50 EUR ab. Mit einem Wert von 85,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7.007 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 88,14 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 58,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 31,89 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,77 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.896,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.427,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

So stuften die Analysten die Heidelberg Materials-Aktie im vergangenen Monat ein

Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

XETRA-Handel DAX notiert schlussendlich im Minus