Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Freitagvormittag zu

Jefferies & Company Inc.: Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Hochstufung durch Barclays treibt Heidelberg Materials-Aktie an

Heidelberg Materials-Aktie fällt zurück: Heidelberg Materials erfüllt Erwartung und strebt 2024 mehr Gewinn an - Aktienrückkauf geplant

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagvormittag fester

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Mittag Boden gut

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag gesucht

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI steigen

Freundlicher Handel: SLI am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Handel in Zürich: Anleger lassen SMI letztendlich steigen

Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet den Handel mit Gewinnen

So stuften die Analysten die VINCI-Aktie im vergangenen Monat ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Saint-Gobain-Aktie ein

Saint-Gobain gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Saint-Gobain-Aktie im Minus: Saint-Gobain will trotz Gewinnrückgang Aktien zurückkaufen

Heute im Fokus

Protest gegen Tesla: Umweltschützer halten Waldstück in Grünheide weiter besetzt.Saint-Gobain will trotz Gewinnrückgang Aktien zurückkaufen. SEC ermittelt offenbar gegen OpenAI-Chef wegen Irreführung von Anlegern. SNB-Chef tritt zurück. Kühne+Nagel mit Stellenabbau. UniCredit will eigene Aktien zurückkaufen.