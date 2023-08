Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 74,50 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,50 EUR. Bei 74,52 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 181.577 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,96 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 48,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,94 EUR.

Am 23.02.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vorlegen. Heidelberg Materials dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

