Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 68,42 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,42 EUR an der Tafel. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,98 EUR an. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,08 EUR nach. Bei 68,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 50.243 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 12,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 44,87 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,42 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,87 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 10.05.2023 vor. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Oktober 2023: Analysten sehen Potenzial bei Heidelberg Materials-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker