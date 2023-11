Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 68,42 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 68,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 68,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 68,36 EUR. Bei 68,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.497 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2023 markierte das Papier bei 77,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,68 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,87 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 52,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 83,87 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 10.05.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.293,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,96 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Oktober 2023: Analysten sehen Potenzial bei Heidelberg Materials-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker