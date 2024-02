Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Vormittag fester

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 85,38 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 85,38 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,08 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.514 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2024 markierte das Papier bei 88,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 89,77 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,37 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

