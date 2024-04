Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel kam die Heidelberg Materials-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 101,90 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 101,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 102,00 EUR zu. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 101,50 EUR nach. Bei 101,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.656 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2023 (64,60 EUR). Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 57,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,16 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 22.03.2024 vor. Der Umsatz wurde auf 5.611,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.523,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 07.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,28 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

