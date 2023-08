Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 74,64 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 74,64 EUR zeigte sich die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 75,20 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,80 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 198.854 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2023 markierte das Papier bei 75,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,77 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (38,73 EUR). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 92,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 80,51 EUR.

Am 23.02.2023 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.523,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,48 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Heidelberg Materials-Investition eingebracht

Heidelberg Materials-Aktie profitiert: Heidelberg Materials hebt Gewinnziel für 2023 an