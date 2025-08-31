Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials fällt am Nachmittag

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 198,00 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 198,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 196,00 EUR. Bei 202,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 133.647 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 6,69 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,43 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,76 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 193,19 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

So schätzen die Analysten die Heidelberg Materials-Aktie im August 2025 ein

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen