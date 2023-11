Blick auf Aktienkurs

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

02.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 70,56 EUR.

Werbung

Um 11:49 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 70,56 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 71,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,24 EUR. Bisher wurden heute 104.122 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 77,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 10,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 44,87 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 57,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,87 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 10.05.2023 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.293,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.427,00 EUR im Vorjahreszeitraum. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials. Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 9,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe: Heidelberg Materials kann Analysten mehrheitlich überzeugen Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com