Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 134,40 EUR nach.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 134,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 133,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.255 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 2,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.02.2024 (81,94 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 39,03 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,93 EUR im Jahr 2025 aus.

